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今日 10:21 中國財經

中國10月70城房價升7.8% 創逾年新低

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內地樓價升幅進一步放緩，10月70個大中城市房價按年上升7.8%，連漲49個月，但升幅低於9月的8.4%，創14個月新低。按月比較則連漲54個月。

路透根據國家統計局公布數據測算，上月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年升幅為7.8%；按月升幅則持平於9月的0.5%。

據測算，10月新房價格指數共有50個城市上漲、3個持平及17個下跌，9月則為53個上漲、5個持平及12個下跌。

統計局城市司首席統計師孔鵬稱，上月各地堅持「房住不炒」定位，務實城市主體責任，圍繞穩地價、穩房價、穩預期的目標，深入落實房地產調控「一城一策」。

他指出，房地產市場進一步趨穩，價格漲幅有所回落。初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比9月回落0.3個百分點。

10月31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.5%和0.1%，漲幅比上月均回落0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.6%和0.5%，漲幅比上月均回落0.2個百分點。

統計局數據顯示，一線城市北京、上海、廣州和深圳新房價格指數按月分別下跌0.2%、上升0.4%、下跌0.1%和上升0.4%。

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