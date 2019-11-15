中國財經

上證指數高開1點後偏軟。

上證指數開市報2911點，升1點或0.05%；現報2908點，跌1點或0.06%。

深成指開市報9741點，跌4點或0.05%；現報9732點，跌14點或0.15%。

滬深300指數開市報3908點，升2點或0.07%；現報3903點，跌2點或0.06%。

創業板指數開市報1692點，跌不足1點或0.03%；現報1689點，跌3點或0.21%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；鋼鐵、金融、煤炭、電力股靠穩；化工、水泥、石油、有色金屬、房地產股則偏軟。