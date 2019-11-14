中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)窄幅上落，收跌44點子，創逾一周新低，最新跌穿7.02關口，低見7.0272。

人民幣兌美元在岸價收報7.0204，較上日下午4時30分收報7.0160，跌44點子或0.06%；較晚上11時30分最後成交價7.0230，走強26點子。

離岸價(CNH)更曾失守7.03，低見7.0323，截至香港時間下午5時50分，離岸價報7.0256，在岸價報7.0228。

官方今日開出的中間價報7.0083，較上日中間價7.0026，下調57點子或0.08%。

交易員指出，中美貿易談判久拖不決，市場對中美能否達成協議的信心逐漸下降，人民幣承壓下行，另外中國欠佳10月宏觀數據亦拖累市場情緒；短期人民幣料維持在7.01至7.05元上落。

另有交易員認為，中美首階段協議倘能確定時間或地點也會對市場形成提振，但目前談判無進展，不確定性擔憂漸升，下午中國商務部發布會傳遞出的訊號似乎是對取消關稅的幅度仍有些分歧，市場也在等待更多指引。

國統局公布，10月全國規模以上工業增加值按年增長4.7%，社會消費品零售總額升7.2%，為6個月最低；首10個月全國固定資產投資增長5.2%，創紀錄新低，全部都遜於市場預期。