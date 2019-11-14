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今日 10:44 中國財經

中國首10月商品房銷售額增7.3%

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國家統計局公布，今年首10個月，商品房銷售額12.44萬億元(人民幣．下同)，增長7.3%，增速較首9個月加快0.2個百分點。

其中，住宅銷售額增長10.8%，辦公樓銷售額下降11.5%，商業營業用房銷售額下降13.4%。

期內，商品房銷售面積13.33億平方米，增速今年以來首次由負轉正，按年增長0.1%，首9個月為跌0.1%。其中，住宅銷售面積增長1.5%，辦公樓銷售面積下降11.9%，商業營業用房銷售面積下降14%。

10月底，商品房待售面積4.93億平方米，比9月底減少23萬平方米。其中，住宅待售面積減少125萬平方米，辦公樓待售面積增加9萬平方米，商業營業用房待售面積減少17萬平方米。

首10個月，全國房地產開發投資10.96萬億元，按年增長10.3%，增速比首9月回落0.2個百分點。其中，住宅投資8.07萬億元，增長14.6%，增速回落0.3個百分點。

期內，房屋新開工面積18.56億平方米，增長10%，增速加快1.4個百分點。其中，住宅新開工面積13.69億平方米，增長10.5%。房屋竣工面積5.42億平方米，下降5.5%，降幅收窄3.1個百分點。其中，住宅竣工面積3.85億平方米，下降5.5%。

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