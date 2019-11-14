中國財經

中國10月份工業增加值、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期。

國家統計局公布，10月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.7%，遜於市場預期的增長5.4%，增速按月回落1.1百分點。首10個月，規模以上工業增加值升5.6%，符合市場預期，增速與首9個月持平。

首10個月，全國固定資產投資51.09萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.2%，遜於市場預期的增長5.4%，增速較首9個月回落0.2個百分點。全國房地產開發投資10.96萬億元，增長10.3%，增速較首9個月回落0.2個百分點；基礎設施投資增長4.2%。

10月份，社會消費品零售總額3.81萬億元，按年升7.2%，遜於市場預期的升7.8%，增速比9月回落0.6個百分點。首10個月，社會消費品零售總額33.48萬億元，按年增長8.1%，增速比首9個月回落0.1個百分點，符合市場預期。

國家統計局表示，10月份，面對錯綜複雜的國際形勢和國內經濟下行壓力，各地區各部門認真貫徹黨中央、國務院決策部署，全面貫徹新發展理念，按照高質量發展要求，堅持以供給側結構性改革為主線，大力深化改革擴大開放，加大逆周期調節力度，着力做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進。

國統局指出，當前全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素較多，國內周期性問題與結構性矛盾疊加，經濟下行壓力持續加大。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持底線思維，堅持穩中求進工作總基調，着力落實好已出台的各項政策，做好政策協調聯動，增強經濟發展韌性，頂住經濟下行壓力，促進就業穩定增長，保持物價基本穩定，扎實做好民生保障工作，努力完成全年主要目標任務，為明年經濟平穩運行奠定基礎。