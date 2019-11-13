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鮑威爾:美國經濟前景料維持實質擴張



美國聯儲局主席鮑威爾向國會作證稱，局方自七月以來3次減息，對經濟形成利好效應，加上低失業率有助刺激家庭開支，預期經濟前景仍能保持擴張。

中美農產品及多個領域談判傳觸礁



《華爾街日報》報道，中美貿易談判在農產品採購問題上觸礁，中國不願向美方承諾特定的農產品採購金額，兩國在技術轉讓方面的談判也遇阻力。

鮑威爾唱好經濟 道指先跌後升92點收市



美國總統特朗普較早時聲稱，中美快將達成首階段貿易協議，但同時抨擊中國是貿易「騙子」，消息拖累道指曾跌104點；其後有報道進一步稱，兩國在農產品採購等問題仍有意見分歧。不過，鮑威爾演說時唱好美國經濟，帶動道指與標指都創收市新高，道指反覆上揚92點或0.33%，標指升0.07%，納指則跌0.05%。迪士尼上日推出Disney+串流服務，股價續飆7.32%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部10月CPI指數按月升0.4%，按年漲1.8%，同樣比預期高；財政部10月預算赤字1345億美元，按年升34%。

￭ 思科第一季利潤按年跌17.5%，每股經調整盈利勝預測，但預期第二季盈利遜預測；市後時段股價挫5%。

￭ 美滙指數尾段靠穩，報98.37；日圓兌美元升0.16%，報108.84兌一美元。

￭ 紐約期金收市升0.7%，每盎斯報1463.3美元。

￭ 布蘭特期油收漲0.5%，每桶報62.37美元；紐約期油升0.6%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數跌0.26%，銀行股跌超過2%；德股下滑0.4%，英股和法股分別跌0.19%及0.21%。

￭ 中國平安保險聯營金融壹賬通，據報已向美國證交會提交IPO申請，集資暫定1億美元。

中國海外財團159億奪啟德4A2地 跑道區新高



地政總署公布，中國海外(00688)夥拍九倉(00004)、恒地(00012)和嘉華國際(00173)財團，以159.529億元投得九龍東啟德第4A區2號(4A2)臨海住宅地皮，創跑道區地皮造價新紀錄，每方呎樓面地價約13238元，接近市場預期下限。

中交建傳擬落實巴西港口投資 涉數以十億計美元



路透報道，中國交通建設(01800)將公布對巴西聖路易斯港作出數以十億美元計的投資。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26450點，較昨日恒指收市低水121點。

￭ ADR港股比例指數報26387點，較港低184點。

￭ 路勁(01098)元朗山水盈周五(15日)首輪銷售，連招標推售82伙，市場消息稱項目暫收逾260票，超購2.9倍。

￭ 中國鐵建(01186)附屬與加納簽訂建設8萬套保障房項目，涉及約37.75億美元。

￭ 華潤置地(01109)首10個月累計合同銷售額按年增13.3%。

￭ 金山軟件(03888)截至9月底止3個月按年轉賺3606.1萬元人民幣。

￭ 雲銅(00033)披露主席持股遭出售，股份周四復牌。

￭ 太興置業(00277)中期虧損2.63億元，派中期息1.8仙。

￭ 澳優(01717)首9個月溢利按年升37.15%。