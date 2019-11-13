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阿里巴巴傳港第二上市獲批

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內地科網巨擘阿里巴巴尋求回港作第二上市的計劃，據報已獲得港交所(00388)的批准。

《華爾街日報》引述消息人士指出，阿里巴巴計劃最早從周四開始就這項集資規模達100億至150億美元(約780億至1170億港元)的交易，向潛在投資者展開為期一周的路演。據悉，阿里將於下周確定股票發行價，其股票最早可能從11月25日當周開始上市交易。

消息指出，阿里仍在制定細節，上市時間仍有可能改變。

稍早前，內地《證券時報》引述消息人士指出，阿里巴巴將在本港第二上市定價為每股167元左右。

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