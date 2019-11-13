中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌15點。

上證指數現報2899點，跌15點或0.54%，最低見2896點，跌18點或0.63%，成交1194.51億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9656點，跌13點或0.14%，低見9622點，挫47點或0.49%，成交1711.58億元。

滬深300指數報3891點，跌11點或0.31%；創業板指數報1675點，升3點或0.22%。

各板塊普遍下跌，石油股挫逾1%；金融、水泥、煤炭、鋼鐵、化工、房地產、電力、有色金屬股偏軟；半新股則漲逾2%。