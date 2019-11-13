中國財經

A股早段持續受壓，上證指數跌12點，深成指跌26點。

上證指數現報2902點，跌12點或0.43%，最低見2899點，跌15點或0.53%，成交586.07億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9643點，跌26點或0.28%，低見9622點，跌47點或0.49%，成交869.77億元。

滬深300指數報3891點，跌12點或0.32%；創業板指數報1670點，跌1點或0.07%。

各板塊普遍向下，石油股挫逾1%；金融、煤炭、水泥、房地產、化工、鋼鐵股偏軟；有色金屬、電力股則靠穩。