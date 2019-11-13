今日 09:54
中國財經
人民銀行公開市場今日連續第13日暫停逆回購操作。
人行宣布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。據此計算，今日公開市場既無資金投放亦無回籠。
港股樓前景跑輸星洲 差絕亞太
今日信報
中大日夜激戰 兩代校長斡旋不果
恒指二萬七拉鋸 科網股迎阿里上市
陸文
｜
今日信報
社企「執嘢」創辦人尹一庭 見證港人從忌諱…
譚淑美
｜
今日信報
A股大特賣 外資續撈貨
譚曉涵
｜
今日信報
【私銀觀】中國精明貿戰策略
吳安瀾(Alex Wolf)
｜
財富管理
清醒開腦手術
梁嘉銘醫生｜ 信健康
Warren Buffett rumored to be seeking top Chinese fund managers
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
沈祖堯到中大籲黑衫人和平散去
時事脈搏 ｜ 昨日 23:25
警方水炮車駛上二號橋 驅散中大示威者
時事脈搏 ｜ 昨日 22:19
教協籲家長考慮子女安全明日自行停課
時事脈搏 ｜ 昨日 23:32
特朗普批中國佔美便宜 接近簽署首階段協議
國際財經 ｜ 今日 06:30
警方離開中大遭投擲磚頭等襲擊
時事脈搏 ｜ 昨日 23:00
民主派籲國際社會救學生於水火
時事脈搏 ｜ 昨日 23:12
【國際早班車】特朗普批華佔美便宜 接近簽首階段協議
國際財經 ｜ 今日 07:16
特朗普再批儲局減息緩慢 阻經濟股市升勢
國際財經 ｜ 今日 01:56
觀望特朗普講話 美股靠穩
國際財經 ｜ 昨日 23:01
仁大:警倡受傷同學接觸警方提供資料
時事脈搏 ｜ 昨日 23:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞