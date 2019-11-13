上證指數低開1點後走低。
上證指數開市報2913點，跌1點或0.06%；現報2904點，跌10點或0.36%。
深成指開市報9678點，升8點或0.09%；現報9640點，跌29點或0.31%。
滬深300指數開市報3905點，升1點或0.04%；現報3889點，跌14點或0.37%。
創業板指數開市報1673點，升2點或0.13%；現報1667點，跌3點或0.23%。
各板塊個別發展，石油、金融、房地產、化工、煤炭、水泥股偏軟；電力、鋼鐵、有色金屬股則靠穩。
今日 09:42 中國財經
上證指數低開1點後走低。
上證指數開市報2913點，跌1點或0.06%；現報2904點，跌10點或0.36%。
深成指開市報9678點，升8點或0.09%；現報9640點，跌29點或0.31%。
滬深300指數開市報3905點，升1點或0.04%；現報3889點，跌14點或0.37%。
創業板指數開市報1673點，升2點或0.13%；現報1667點，跌3點或0.23%。
各板塊個別發展，石油、金融、房地產、化工、煤炭、水泥股偏軟；電力、鋼鐵、有色金屬股則靠穩。
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