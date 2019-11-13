中國財經

上證指數低開1點後走低。

上證指數開市報2913點，跌1點或0.06%；現報2904點，跌10點或0.36%。

深成指開市報9678點，升8點或0.09%；現報9640點，跌29點或0.31%。

滬深300指數開市報3905點，升1點或0.04%；現報3889點，跌14點或0.37%。

創業板指數開市報1673點，升2點或0.13%；現報1667點，跌3點或0.23%。

各板塊個別發展，石油、金融、房地產、化工、煤炭、水泥股偏軟；電力、鋼鐵、有色金屬股則靠穩。