中國財經

恒大新能源汽車全球戰略合作夥伴峰會在廣州舉行，中國恒大(03333)主席許家印在峰會上表示，「恒馳1」將在明年上半年亮相，量產將於2021年開始。

恒大計劃2019年至2021年在電動車領域投資450億元人民幣，將在中國、瑞典及「一帶一路」國家建設10個汽車生產基地。該公司計劃研發15款電動汽車。

廣州市市長溫國輝、恒大集團主席許家印、恒大集團副主席夏海鈞，以及超過206家全球汽車產業工程技術、造型設計、製造設備、零部件、電池、電機等領域龍頭企業的CEO及高管出席峰會。