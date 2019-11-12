中國財經

上證指數午後窄幅上落，現升1點。

上證指數現報2911點，升1點或0.04%，最高見2918點，升8點或0.29%，成交1164.52億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9649點，跌31點或0.33%，低見9570點，挫110點或1.14%，成交1920.76億元。

滬深300指數報3897點，跌5點或0.13%；創業板指數報1668點，跌4點或0.27%。

各板塊普遍走低，有色金屬、電力、石油、水泥、金融、房地產股偏軟；煤炭、化工、鋼鐵股則靠穩。