中國財經

A股早段持續受壓，上證指數跌6點，深成指跌66點。

上證指數現報2903點，跌6點或0.22%，最低見2901點，跌8點或0.29%，成交593.04億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9613點，跌66點或0.69%，低見9601點，跌79點或0.82%，成交1060.35億元。

滬深300指數報3894點，跌8點或0.21%；創業板指數報1663點，跌9點或0.58%。

各板塊普遍走軟，石油股挫逾1%；有色金屬、水泥、電力、房地產、化工、鋼鐵股偏軟；煤炭、金融股則靠穩。