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美國安顧問：中美貿談不設期限

美國國家安全顧問奧布萊恩周日接受傳媒訪問時表示，中美貿易談判沒有設期限，而美方想達成一個好協議，目前正非常接近達成首階段協議。

凱利蒂勒森糾黨抗特朗普

針對美國總統特朗普的彈劾調查，周三開始公開聆訊階段。前美國駐聯合國大使黑利新書內容於周一曝光，指前白宮幕僚長凱利與前國務卿蒂勒森曾要求她拒絕特朗普命令，以挽救整個國家。

中國希臘同意推動中遠投資貨櫃港項目

國家主席習近平展開在希臘的訪問行程，見證雙方商務代表簽訂16份協議，包括涉資6億歐羅(51.46億港元)的中遠海運投資希臘貨櫃港的項目。

貿談存變數 道指挫163點後回升

中美貿易談判突然變得不明朗，拖累上周創歷史高位的美股3大指數周一齊齊回落，道指最多挫163點，其後收復失地。道指收市升10點或0.04%；標指挫0.20%；納指跌0.13%。思科系統（Cisco）一度下滑1.8%，為跌幅最大道指成分股。

外圍焦點簡訊

￭ 路透報道，美國超過12個州總檢察官聚集在科羅拉多州，討論谷歌反壟斷調查進展。

￭ 騰訊音樂第三季末的付費用戶增加42%至3540萬個，平均每戶收益升7.4%至127.3元人民幣。

￭ 紐約期金收市跌0.4%，每盎斯報1457.10美元，是8月初以來最低。

￭紐約期油收市跌0.7%，每桶報56.86美元。

￭歐洲股市個別發展，英股及德股均偏軟，法股微升0.07%。



李嘉誠資助零售業 每店最多6萬



李嘉誠基金會推出措施直接資助本地零售業，昨天宣布「應急錢」計劃第二期，向零售業提供6億元資助，預計將有至少1萬至最多2萬間中小型實體零售店舖受惠。

本地焦點簡訊

￭阿里暫計劃本周啟動IPO，集資100億至150億美元（約780億至1170億港元）。

￭聯交所已於上周五(8日)原則上批准，CMON(08278)股份於主板上市及從GEM除牌。

￭ 恒指夜期收報27184點，較昨日恒指收市高水257點。

￭ADR港股比例指數報27088點，較港收市高161點。

￭金管局昨天就傳聞指將限制巿民每日提款額，再次澄清絕無此事，重申香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。