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天貓雙11全日成交2684億升25.7%

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今年天貓雙11全日成交額達2684億元人民幣，比去年上升25.7%。

阿里巴巴天貓雙11全日成交額再創新高，天貓及淘寶總裁蔣凡表示，第11個雙11的價值是商業變革，尤其多元化購物體驗、品牌迎合消費者定制新產品，是次雙11約有260品牌交易額超過1億元（人民幣‧下同），包括李寧（02331）、蘋果等。

他表示，1600間品牌旗艦店升級技術，同時商家又通過群聊、會員中心，加強消費者連接。淘寶直播方面，開場1小時，超過去年全日成交額，今年引導約200億元成交額。

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