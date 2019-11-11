熱門：

今日 17:54 中國財經

在岸人幣收貶181點子 跌穿7算

放大圖片

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌穿7算，收貶181點子，創逾一周新低，中段一度跌破7.01，低見7.0148。

人民幣兌美元在岸價收報7.0065，較上日(8日)下午4時30分收報6.9884，大跌181點子或0.26%；較晚上11時30分最後成交價6.9945，走弱120點子。

離岸價(CNH)早段曾跌穿7.01，低見7.0128，截至香港時間下午5時48分，離岸價報7.0096，在岸價報7.0082。

官方今日開出的中間價報6.9933，較上日中間價6.9945，上調12點子。

交易員指出，美國總統特朗普表態未同意取消加徵關稅，打擊市場情緒，同時美元強勢、香港局勢不穩均拖累人民幣走弱，預計短期內滙價將在7算附近波動。

另有交易員認為，近日特朗普釋放的訊號較為混亂，令中美首階段協議談判再蒙陰影；市場認為協議簽署並非「板上釘釘」，畢竟習特會的時間和地點尚未敲定。未來人民幣走勢不確定性較大，若美方同意分階段取消加徵關稅，滙價有望反彈至6.9；反之則可能貶值至7.2。

美國總統特朗普周六表示，中美貿易談判進展非常順利，但只有對美國有利，美國才會與中國達成協議。他前一日稱，尚未同意中國提出的取消貿易戰期間加徵的關稅的要求。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads