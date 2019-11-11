中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌穿7算，收貶181點子，創逾一周新低，中段一度跌破7.01，低見7.0148。

人民幣兌美元在岸價收報7.0065，較上日(8日)下午4時30分收報6.9884，大跌181點子或0.26%；較晚上11時30分最後成交價6.9945，走弱120點子。

離岸價(CNH)早段曾跌穿7.01，低見7.0128，截至香港時間下午5時48分，離岸價報7.0096，在岸價報7.0082。

官方今日開出的中間價報6.9933，較上日中間價6.9945，上調12點子。

交易員指出，美國總統特朗普表態未同意取消加徵關稅，打擊市場情緒，同時美元強勢、香港局勢不穩均拖累人民幣走弱，預計短期內滙價將在7算附近波動。

另有交易員認為，近日特朗普釋放的訊號較為混亂，令中美首階段協議談判再蒙陰影；市場認為協議簽署並非「板上釘釘」，畢竟習特會的時間和地點尚未敲定。未來人民幣走勢不確定性較大，若美方同意分階段取消加徵關稅，滙價有望反彈至6.9；反之則可能貶值至7.2。

美國總統特朗普周六表示，中美貿易談判進展非常順利，但只有對美國有利，美國才會與中國達成協議。他前一日稱，尚未同意中國提出的取消貿易戰期間加徵的關稅的要求。