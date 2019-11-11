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調查:逾八成全球投資者擬增持中國投資

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環球資產管理公司景順(Invesco)及經濟學人智庫(EIU)發表調查顯示，儘管貿易形勢不明朗，但仍有逾八成的全球投資者計劃在未來12個月內，大幅或適度增加對中國的投資配置，僅4%受訪者擬減少在中國的投資。

該份名為《中國投資定位》(China Position)的調查報告，訪問了北美、亞太區以及歐洲、中東及非洲地區在內的411名資產所有人及專業投資者，他們所管理的資產規模從5億美元至超過100億美元不等。

調查結果顯示，近90%受訪者對中國有專門的投資配置。在其他沒有對中國專門配置的10%受訪者中，約三分之二表示仍會通過全球、亞洲或新興市場貨幣籃子投資中國。這些沒有就中國有專門配置的機構受訪者表示，在中國面臨的最大挑戰，是境外投資者金融系統缺乏透明度。

受訪者對全球經濟前景仍持樂觀態度，對中國經濟前景更為看好。約三分之二的受訪者認為，未來12個月的全球經濟狀況將好於當前，近四分之三的受訪者認為，中國的經濟狀況將會更好。

調查並顯示，股票是最受機構投資者歡迎的資產類別，其中超過三分之二直接配置中國A股在岸股票市場，以及逾半數直接配置中國H股離岸股票市場。

在未來12個月內，52%受訪者表示，他們預期將會增加在岸中國股票的配置，這是所有中國資產類別中佔比最高的。

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