中國財經

A股午後維持跌幅逾1%。

上證指數現報2927點，挫37點或1.25%，最低見2925點，挫38點或1.3%，成交991.36億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9734點，挫161點或1.63%，低見9730點，挫165點或1.67%，成交1579.88億元。

滬深300指數報3921點，挫51點或1.29%；創業板指數報1685點，挫25點或1.49%。

各板塊全線受壓，鋼鐵、水泥、煤炭股挫逾2%；房地產、有色金屬、化工、電力、石油股挫逾1%；金融股偏軟。