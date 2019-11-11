中國財經

上證指數及深成指早段跌幅擴大至逾1%。

上證指數現報2932點，挫31點或1.06%，最低見2929點，挫34點或1.16%，成交720.14億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9772點，挫122點或1.24%，低見9757點，挫137點或1.39%，成交1183.46億元。

滬深300指數報3931點，挫41點或1.05%；創業板指數報1695點，跌16點或0.95%。

各板塊全線走低，鋼鐵、房地產、煤炭、水泥、有色金屬、化工、電力、股挫逾1%；金融、石油股偏軟。