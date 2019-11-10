中國財經

中國證券監督管理委員會副主席閻慶民出席2019年第十屆財新峰會時表示，中證監推進資本市場全面深化改革，大力推動提高資本市場品質和並著力提升上市公司水準。

他指出，推進中國資本市場發展、推動提高上市公司品質，需要妥善處理四方面工作：一是把控好資本市場入口，2019年1月至10月，143家公司成功IPO上市，共融資1624.16億元人民幣，科創板實現40家公司IPO；二是暢通市場出口，2019年以來有16家公司退市，其中7家強制退市，1家主動退市，8家並購重組出清；三是優化制度安排；四是強化精準監管，包括聚焦高風險公司、著力化解股票質押風險等方式。

提高上市公司品質過程當中，最近已下發推動提高上市公司品質行動計畫，其中包含四項主要內容，大概在3-5年完成。一是企業內生發展與外部促進保障結合，突出上市公司第一責任，豐富外部制度供給。二是優化增量與調整存量相結合，把好入口與出口關。三是解決突出問題與構建長效機制結合，立足當下、著眼長遠。四是監管本位與協調推進結合，抓好精准監管，強化政策協同，推動形成強大合力。

他又指，推動中國特色社會主義資本市場，需上市公司、立法和司法機關、宏觀管理、地方政府和投資者共同努力。按照公治、共建、共用的原則，大力推動提高上市公司品質不能完全靠監管，上市公司也要自我規範、自我提高、自我完善。立法和司法機關、宏觀管理部門、產業主管部門、地方政府等也要給予支援，目標同向，包括制度供給，財稅支持，執法協作，風險處置。此外，投資者也要依法依規行使股東權利參與公司治理。最後，還要依靠媒體和社會公眾的客觀報導和廣泛監督。