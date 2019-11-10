中國財經

國家統計局昨公布，10月居民消費價格指數(CPI)按年升3.8%，至7年高位；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.6%。

恒大集團首席經濟學家任澤平發表文章，指超級豬周期繼續成為CPI超預期上漲的核心因素，10月豬肉價格同比上漲高達101.3%，大幅刷新歷史峰值，創下2005年有資料記錄以來新高；豬糧比價本月進一步上漲至20.4，繼續大幅刷新歷史記錄。

他表示，由於促進生豬生產政策落地，生豬生長等均需要時間，因此預計2020年下半年豬肉價格有望迎來拐點。短期來看，由於豬肉價格快速接近牛羊肉價格，替代效應下近期豬肉上漲速度放緩。但由於供需缺口仍大，後續可能會出現豬肉和替代品價格螺旋上升的情況，需要加強通脹預期管理。

他指出，非食品價格按年漲幅回落0.1個百分點至0.9%。今年4月以來非食品價格按年漲幅逐月下行，至今已連續下跌7個月。其中油價同比跌幅擴大和汽車價格同比下滑是拖累非食品CPI的主因。他強調，事實已經非常清楚，當前物價形勢的關鍵不是通脹，而是通縮，與經濟下行、需求低迷、M2增速偏低等匹配。

任澤平又提到，PPI通縮程度進一步加深，主要行業中，煤炭、黑色、化工等行業持續低迷。石油行業價格按月雖小幅回暖，但由於基數明顯增大，按年跌幅繼續擴大。主要原因在於內外需持續不足，房地產融資收緊導致地產投資下行，基建受隱性債務控制下滑而低迷，儘管提前下達2020年新增專項債額度，但提振效果目前仍不明顯。貿易談判儘管初步達成「第一階段」協定，但後續仍具有很大不確定性，全球經濟增速放緩，出口仍將下行。

他認為，當前貨幣政策要避免誤判，避免犯2007年底至2008年上半年的錯誤，當時也是豬周期推升CPI，但實體經濟已經開始下行、需求收縮，而貨幣政策出現重大誤判，持續加息，加重了2008年下半的經濟衰退，以及2009年的4萬億刺激，導致經濟大起大落。好的逆周期調節是盡可能使經濟平穩健康發展。