中國財經

中國10月通脹高預期，國家統計局公布，10月份，居民消費價格指數(CPI)按年升3.8%，高於市場預期升3.4%，較9月升0.8個百分點。

其中，食品價格按年飆升15.5%，非食品價格升0.9%。按月比，10月CPI按月升0.9%，與9月相同；其中，食品價格升3.6%，非食品價格升0.2%。

該局城市司高級統計師沈贇表示，CPI按年升幅擴大，其中食品價格升15.5%，升幅擴大4.3個百分點，影響CPI上漲約3.05個百分點。

按年比，食品煙酒價格升11.4%，影響CPI漲約3.37個百分點。其中，畜肉類價格飆升66.8%，影響CPI升約2.92個百分點，當中豬肉價格飆升101.3%，影響CPI上漲約2.43個百分點，佔CPI按年總升幅近三分之二；禽肉類價格升17.3%，影響CPI上漲約0.21個百分點。

雞蛋價格上升12.3%，影響CPI上漲約0.07個百分點；鮮果價格漲7.7%，影響CPI上漲約0.13個百分點；而鮮菜價格則下降0.3%，影響CPI下降約0.01個百分點。

10月份，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.6%，跌幅多於市場預期1.5%，按月則升0.1%。

今年首10月，CPI按年升2.6%；PPI下降0.2%。