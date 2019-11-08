中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日早段一度升穿6.97，高見6.9661後回軟，收市微跌。

人民幣兌美元在岸價收報6.9884，較上日下午4時30分收報6.988，微跌4點子或0.01%；較晚上11時30分最後成交價6.9788，走弱96點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升破6.97，高見6.9653，截至香港時間下午5時44分，離岸價報6.9889，在岸價報6.9927。

官方今日開出的中間價報6.9945，較上日中間價7.0008，上調63點子，創8月6日以來新高。

交易員指出，中美同意分階段取消加徵關稅的樂觀情緒有所消退，加上客盤逢低購滙較多，人民幣開市大漲逾200點後升幅漸收窄，後續仍需重點關注貿易談判進展。

另有交易員認為，昨日超預期利好實際未以協議的形式「塵埃落定」，人民幣升值更多受情緒推動，目前首階段貿易協議簽署的時間和地點並未敲定，變數仍存，且歷史數據顯示，人民幣在一波急升後均會出現短暫調整。

中國商務部新聞發言人高峰昨天在例行新聞發布會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅。不過，路透引述消息人士指出，白宮內部強烈反對取消關稅，關注會否令美國失去談判籌碼。而有關安排亦不是包括在去年10月美國總統特朗普與中國副總理劉鶴達成的「握手」協議之內。