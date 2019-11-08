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瑞銀與羅兵咸永道發表2019年《億萬富豪報告》，發現截至去年底止，全球有2101名擁有逾10億美元資產的億萬富豪，按年減少57人，億萬富豪人數5年間增加38.9%。不過，由於去年經歷美元走強、貿易局勢緊張、經濟放緩憂慮及金融市場波動等因素，導致億萬富豪的總財富按年減少4.3%，至8.5萬億美元。

報告指出，單計亞洲區有754名億萬富豪，數目佔全球億萬富豪總人數36%，亞洲區億萬富豪合計擁有2.5萬億美元財富；其中，單是中國已有325名億萬富豪，惟按年比較人數下跌48人。

中國企業家於過去5年間躍升為全球第二大億萬富豪群體，財富期內增加兩倍，至9824億美元。不過，與全球億萬富豪一樣，中國億萬富豪的財富去年亦有所減少，身家按年縮減12.3%。瑞銀及羅兵咸永道認為，股市下跌及人民幣轉弱，是中國億萬富豪財富減少的背後原因。

報告又發現，中國億萬富豪中有98%人都是白手興家。中國億萬富豪的平均年齡為57歲，明顯低於全球平均的64歲。羅兵咸永道香港金融服務合夥人陳謝佩兒指出，中國及香港去年新增的億萬富豪，數量比整個美洲還要多。中國新晉億萬富豪均為白手興家，並來自以科技及零售為主的廣泛類型行業。

另外，報告指出，億萬富豪所掌控的公司，盈利能力遠超MSCI全球所有國家指數的平均水平。截至去年底止的15年間，他們掌控的上市公司回報率為17.8%，遠高於MSCI全球所有國家指數的9.1%。報告認為，上述情況可歸因於億萬富豪敢於以明智方式承受風險，而且更願意作出長遠計劃及投資。