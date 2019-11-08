中國財經

美國白宮內部據報強烈反對取消對中國的加徵關稅，A股先升後跌，上證指數收市倒跌14點。市場交投活躍，兩市成交合計增近13%至4494億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升0.2%，連升3個星期，累計升26點或0.89%。

上證指數今早高開15點，隨後升幅不斷收窄，午後更由升轉跌，全日收市報2964點，跌14點或0.49%，最多跌15點或0.53%，低見2962點；最多升20點或0.67%，高見2998點，成交1738.67億元。

深成指亦先升後倒跌，1萬點大關得而復失，全日收市報9895點，跌22點或0.22%，最低見9891點，跌26點或0.27%；高見10008點，升91點或0.92%，成交2755.54億元。

滬深300指數報3973點，跌18點或0.47%；創業板指數報1711點，跌4點或0.25%。

各板塊普遍受壓，農林牧漁股挫逾2%；金融股跌近1%；煤炭、有色金屬、水泥、化工、房地產、電力股偏軟；半新股、石油股則漲逾1%；鋼鐵股靠穩。

中國商務部新聞發言人高峰昨天在例行新聞發布會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅。不過，路透引述消息人士指出，白宮內部強烈反對取消關稅，關注會否令美國失去談判籌碼。而有關安排亦不是包括在去年10月美國總統特朗普與中國副總理劉鶴達成的「握手」協議之內。

另外，國際指數公司MSCI明晟第三次調高內地A股在旗下指數的權重。MSCI將204隻A股，當中包括189隻中型股納入指數。現時已在指數內的268隻股份，納入因子會由15%升至20%。完成後A股佔中國指數的權重，會進一步升至約12.1%；佔新興市場指數的權重就升至4.1%。