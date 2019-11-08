中國財經

上證指數午後由升轉跌，現跌8點。

上證指數現報2969點，跌8點或0.3%，最低見2968點，跌9點或0.33%，成交1407.94億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9916點，跌不足1點或0.01%，低見9910點，跌6點或0.07%，成交2249.04億元。

滬深300指數報3980點，跌11點或0.28%；創業板指數報1716點，升不足1點或0.03%。

各板塊個別發展，金融、煤炭、有色金屬、水泥、電力、化工股偏軟；半新股則漲逾2%；石油股漲逾1%；鋼鐵、房地產股靠穩。