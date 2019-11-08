中國財經

中美願逐步取消加徵關稅，加上MSCI提高A股旗下指數權重，帶動A股半日收升。上證指數高開15點後，早段反覆靠穩，半日收升10點。

上證指數半日收報2989點，升10點或0.35%，早段最多升20點或0.67%，高見2998點，成交995.82億元(人民幣‧下同)。

深成指以半日最高位收市，收報10003點，升85點或0.86%，成交1653.21億元。

滬深300指數收報4008點，升16點或0.42%；創業板指數收報1730點，升14點或0.85%。

各板塊普遍走高，半新股漲逾2%；房地產、水泥、化工、鋼鐵、電力、金融、有色金屬、石油、煤炭股靠穩；農林牧漁股則偏軟。

國際指數公司MSCI明晟第三次調高內地A股在旗下指數的權重。MSCI將204隻A股，當中包括189隻中型股納入指數。現時已在指數內的268隻股份，納入因子會由15%升至20%。完成後A股佔中國指數的權重，會進一步升至約12.1%；佔新興市場指數的權重就升至4.1%。

另外，中國商務部新聞發言人高峰昨天在例行新聞發布會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，並指出倘若雙方達成首階段協議，應根據協議內容，同步、等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。