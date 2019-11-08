中國財經

A股早段維持向好，上證指數升7點，深成指升55點。

上證指數現報2986點，升7點或0.26%，最高見2998點，升20點或0.67%，成交707.78億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9972點，升55點或0.56%，高見9999點，升82點或0.83%，成交1206.33億元。

滬深300指數報4005點，升13點或0.33%；創業板指數報1721點，升5點或0.32%。

各板塊普遍上升，半新股漲逾2%；房地產、鋼鐵、電力、化工、金融、水泥、有色金屬股靠穩；石油、煤炭股則偏軟。