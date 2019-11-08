中國財經

中美同意逐步取消加徵關稅，加上MSCI第三度提高A股旗下指數權重，刺激A股高開。

上證指數開市報2993點，升15點或0.51%；現報2989點，升11點或0.38%。

深成指開市報9985點，升67點或0.68%；現報9983點，升65點或0.66%。

滬深300指數開市報4017點，升25點或0.65%；創業板指數開市報1724點，升8點或0.51%。

各板塊幾乎全線向好，半新股、水泥股漲逾1%；金融、化工、房地產、鋼鐵、電力、石油、煤炭、有色金屬股靠穩；農林牧漁股挫逾1%。

國際指數公司MSCI明晟第三次調高內地A股在旗下指數的權重。MSCI將204隻A股，當中包括189隻中型股納入指數。現時已在指數內的268隻股份，納入因子會由15%升至20%。完成後A股佔中國指數的權重，會進一步升至約12.1%；佔新興市場指數的權重就升至4.1%。

另外，中國商務部新聞發言人高峰昨天在例行新聞發布會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，並指出倘若雙方達成首階段協議，應根據協議內容，同步、等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。