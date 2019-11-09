即巿股評 港股直擊 中國財經

昨天早上官方開出的人民幣中間價上調至7.0008，是8月初「破7」以來新高，而人民幣其後跌穿「7算」，主要是因中美未能就「習特會」簽署第一階段貿易協議的地點達共識，惟下午中國商務部發言人透露雙方同意按協議進展互相取消加徵關稅，刺激人民幣倒升。

人民幣強勢，造就港股「六連陽」佳績，累飆約1200點(4.42%)。內地股市近日卻相對落後，即使人民銀行調低中期借貸便利(MLF)利率令減息預期升溫，可是刺激作用非常短暫，上證指數11月迄今只有1.7%的漲幅。

MSCI今天(8日)公布第三階段A股擴容詳情，中金公司早前發表報告，估計在今次權重調整之後，可為內地股市帶來被動及主動增量資金約350億至400億美元，較今年5月和8月兩度擴容的吸資規模多50%至70%。

然而，海外資金早已偷步入市，這可從美國上市的ETF資金流(以10星期移動平均計算)變化得到印證。於剛過去一個月內，資金流入中國情況相當明顯，由9月份淨流出近20億美元，持續改善至上周五(11月1日)錄得逾2億元淨流入，是今年5月份後最高水平。

此外，透過滬深股通北上的資金亦連續6個月淨流入，11月以來淨吸資約250億元人民幣，反映外資增持A股方向不變。值得留意的是，雖然上證指數一直在2900至3000點之間窄幅爭持，惟個別追蹤A股指數的ETF，如安碩A50(02823)周二(5日)曾逼近今年4月高位，各路聰明錢似乎都看好A股前景。

從基本因素分析，儘管內地經濟下行風險未減，但中央尚有多項刺激工具可用，根據彭博預測，2019年A股企業盈利亦有望錄得雙位數增長。估值方面，上證指數最新預測市盈率僅11.8倍，低於歷史平均值，也不及美股(紐交所指數)和MSCI環球指數的17倍左右，有助提升A股吸引力。

踏入11月將是中國傳統消費旺季，下周一(11日)登場的「雙十一」購物節已屆第11個年頭，自2009年推出迄今，每年銷售總額都以驚人速度增長。阿里巴巴旗下的淘寶和天貓兩大平台去年11月11日交易額達2135億元人民幣，續創新高，按年上揚27%；業界普遍預計，2019年銷售可望再破紀錄，相關概念股或會迎來一段升勢，帶動投資氣氛。

按照周期現象和價格模式，股民短線也不宜看淡A股。第四季屬A股傳統「旺季」，附【圖】所見，統計近20年(1999至2018年間)數據，上證指數於11月及12月均有理想成績，雖然11月平均漲幅只有0.98%，在一年中僅排第五位，但上升比例卻是第二高；而12月更「全年最強」，平均回報2.27%。

換句話說，不論是資金流向、基本因素，抑或歷年周期表現分析，A股在今年餘下約一個多月時間繼續偏好的機會頗大。

信報投資研究部

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