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華為創辦人任正非揚言，沒有美國，華為也能生存下來，暗示華盛頓政府針對該公司的行動不會奏效。

任正非接受《華爾街日報》訪問時表示，對中美貿易談判並不關心，華為不是貿易戰的一個因素，與美國沒有衝突，因該公司在美國幾乎沒有業務往來。

他續稱，不指望美國把華為從實體名單中移除，美方也可以永遠把華為放在上面，因為沒有美國，華為也能生存。至於華為要將5G技術授權給美國的決定是完全真誠的，美國有望因此在3年內趕上華為。

被問及華為能否確定其全球近20萬員工中沒有一個人代表政府從事間諜活動時，任正非提到了該公司的規定，強調華為不允許違規，如果有員工做了這樣的事，將會受到嚴厲懲罰。

今年5月，美國把華為列入美國商務部實體名單，禁止多家美國供應商與華為進行業務往來。華為也成為了貿易戰的一個核心問題，北京方面堅持要求，將解禁華為作為達成任何協議的條件。

任正非最初預計，列入黑名單將對今明兩年的收入造成300億美元拖累。不過該公司已公布，今年首三季收入增長24%。

華為目前已經採取行動尋找替代供應來源，同時也在自主開發晶片和軟件。該公司去年從美國供應商購買了110億美元的技術，包括從谷歌母公司Alphabet和微軟(Microsoft)購買軟件，以及從一些廠商購買晶片。

華為指出，公司正打造不含任何美國技術的5G網絡全線產品組合，每月將生產5000個基站。