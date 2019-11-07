中國財經

人民銀行上海總部表示，上海口岸在提升貿易便利化進程中探索創新，在跨境人民幣融資服務中引入區塊鏈技術，從而有效地降低金融機構融資風險，壓縮進出口企業融資成本。

人行上海總部在第二屆中國國際進口博覽會上召開新聞發布會指出，上海國際貿易單一窗口「區塊鏈」應用在跨境人民幣融資、醫藥供應鏈追溯、輔助海關智慧監管、融合第三方貿易服務等取得階段成果。

人行說，採用區塊鏈技術，解決貿易融資過程中訊息不對稱、貿易真實性驗證這一核心問題，為外貿進出口企業向銀行等金融機構申請跨境人民幣貿易融資提供便利渠道。