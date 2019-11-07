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巴西石油夥中海油中石油 投得當地離岸油田

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路透報道，巴西歷來最大規模的離岸油田開採權競投周三截標，結果是巴西國營石油(Petrobras)夥同中海油(00883)與中國石油總公司分支CNODC的財團，投得今次競標的最大油田區。另外巴西石油獨自投得另一油田。4個供競標油田之中，兩個沒有人競投。不過，巴西政府仍可望從競投獲得700億雷亞爾(1326億港元)簽約收益。

巴西石油與兩間中國國營石油企業合組的財團以最低價入標，取得今輪競投最大油田區、位於Buzios的部分地區開採權。巴西石油佔財團的九成權益，兩間中資各佔5%。

另外，巴西石油獨資取得位於Itapu的另一個較小油田區的開採權。如果全部四個油田俱有財團入標，巴西預期可得到1065億雷亞爾簽約收益。

負責競投安排的巴西能源部長Bento Albuquerque表示，對於投標結果感滿意。但部分官員承認，巴西石油可以有優先取得離岸油田的開採權，很可能是跨國石油企業不願意入標的主因。巴西石油行政總裁Roberto Castello Branco不願就競投結果發表評論。

Eleven Financial分析員Raphael Figueiredo認為，競投結果令人失望，最低簽約收益要求訂得高，可能是令外資卻步的因素之一。

 

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