中國財經

上證指數早段偏軟，現跌3點。

上證指數現報2987點，跌3點或0.12%，最低見2986點，跌5點或0.17%，成交777.53億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9914點，跌24點或0.24%，低見9903點，跌35點或0.36%，成交1165.53億元。

滬深300指數報3996點，跌6點或0.17%；創業板指數報1715點，升2點或0.13%。

各板塊個別發展，房地產、石油、鋼鐵、水泥、電力股偏軟；半新股則漲逾5%；化工、煤炭、金融、有色金屬股靠穩。