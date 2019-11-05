中國財經 時事脈搏

第二屆中國國際進口博覽會今日上午在上海正式舉行，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。習近平在演講中留下不少「金句」。

‧ 經濟全球化是歷史潮流。長江、尼羅河、亞馬遜河、多瑙河晝夜不息、奔騰向前，儘管會出現一些回頭浪，儘管會遇到很多險灘暗礁，但大江大河奔騰向前的勢頭是誰也阻擋不了的。

‧ 世界經濟發展面臨的難題，沒有哪一個國家能獨自解決。各國應該堅持人類優先的理念，而不應把一己之利凌駕於人類利益之上。

‧要以更加開放的心態和舉措，共同把全球市場的蛋糕做大、把全球共享的機制做實、把全球合作的方式做活，共同把經濟全球化動力搞得愈大愈好、阻力搞得愈少愈好。

‧ 當今世界，全球價值鏈、供應鏈深入發展，你中有我、我中有你，各國經濟融合是大勢所趨。距離近了，交往多了，難免會有磕磕碰碰。面對矛盾和摩擦，協商合作才是正道。只要平等相待、互諒互讓，就沒有破解不了的難題。

‧ 我們應該堅持「拉手」而不是「鬆手」，堅持「拆牆」而不是「築牆」，堅決反對保護主義、單邊主義。

‧ 創新發展是引領世界經濟持續發展的必然選擇。為了更好運用知識的創造以造福人類，我們應該共同加強知識產權保護，而不是搞知識封鎖，制造甚至擴大科技鴻溝。

‧ 站在新的歷史起點，中國開放的大門只會愈開愈大。

‧ 中國有近14億人口，中等收入群體規模全球最大，市場規模巨大、潛力巨大，前景不可限量。中國老百姓有一句話，叫作「世界那麼大，我想去看看」。在這裏我要說，中國市場這麼大，歡迎大家都來看看。

‧ 中國經濟發展前景一定會更加光明，也必然更加光明。從歷史的長鏡頭看，中國發展是屬於全人類進步的偉大事業。中國將張開雙臂，為各國提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇，實現共同發展。

‧ 中華文明歷來主張天下大同、協和萬邦。希望大家共同努力，不斷為推動建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體作出貢獻。