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今日 17:59 中國財經

人幣漲327點子破7算 收逾3個月高

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中美貿易協議繼續傳出正面消息，帶動人民幣今日不斷走強。在岸價(CNY)收漲327點子，創8月2日以來新高，其後更一度升穿6.99，高見6.9859。

人民幣兌美元在岸價收報6.9975，較上日下午4時30分收報7.0302，大升327點子或0.47%；較晚上11時30分最後成交價7.0305，走強330點子。

離岸價(CNH)亦曾升穿6.99，高見6.9867，截至香港時間下午5時52分，離岸價報6.9906，在岸價報6.9908。

官方今日開出的中間價報7.0385，較上日中間價7.0382，輕微下調3點子。

交易員指出，正在推進中的中美首階段貿易協議利好消息接踵而至，顯著提振市場做好人民幣情緒，在無黑天鵝事件發生的前提下，人民幣仍有進一步走升空間。

另有交易員認為，近期中美在推進協議落地方面均展現出積極態度，同時最新報道顯示取消9月美國對中國商品加徵的關稅正在討論中，超出市場預期，進一步刺激市場看好的情緒；後續談判利好若持續釋放，短期人民幣有望持續強於7元。

人民銀行今早進行了4000億元人民幣一年期MLF操作，規模接近到期量；中標利率意外下調5個基點至3.25厘，為2016年2月以來首次下降。

另外，英國《金融時報》報道，白宮正在考慮是否取消9月1日生效對1120億美元中國貨品加徵的15%關稅，包括服飾、家用電器和平板顯示屏等，以向中方釋出善意。市場樂觀預期兩國快將落實簽署首階段貿易協議。

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