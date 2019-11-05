中國財經

中美首階段貿易協議傳出正面消息，加上內地推進更高水平對外開放，刺激A股造好。上證指數連續第3日走強，收升16點，3000點大關得而復失。兩市成交合計增至4815億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開2點後窄幅上落，最低見2968點，跌7點或0.25%，其後國家主席習近平宣布推進更高水平對外開放，大市隨即升勢加深，一度高見3008點，漲32點或1.1%，尾段升幅略為收窄，全日收市報2991點，升16點或0.54%，成交2036.92億元。

深成指亦反覆走高，全日收市報9938點，升70點或0.71%，最高見9982點，漲114點或1.16%；低見9847點，跌20點或0.21%，成交2778.04億元。

滬深300指數報4002點，升24點或0.62%；創業板指數報1713點，升13點或0.79%。

各板塊普遍上升，半新股漲逾2%；金融股漲1%；水泥、石油、房地產、鋼鐵、電力、煤炭、化工、有色金屬股靠穩；物資外貿股則挫逾1%。

國家主席習近平在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上發表主旨演講時表示，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會愈開愈大，並宣布了中國持續推進更高水平對外開放的5方面措施，包括繼續擴大市場開放等。

另外，英國《金融時報》報道，白宮正在考慮是否取消9月1日生效的對1120億美元中國貨品加徵的15%關稅，包括服飾、家用電器和平板顯示屏等，以向中方釋出善意。市場樂觀預期兩國快將落實簽署首階段貿易協議。