中國財經 時事脈搏

國家主席習近平在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上發表主旨演講時表示，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會愈開愈大。

他宣布了中國持續推進更高水平對外開放的5方面措施：第一，繼續擴大市場開放。中國有近14億人口，中等收入群體規模全球最大，市場規模巨大、潛力巨大，前景不可限量。中國將增強國內消費對經濟發展的基礎性作用，建設更加活躍的國內市場，為中國經濟發展提供支撐，同時更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

第二，繼續完善開放格局。中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，海南省全省建成自由貿易港。繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高質量發展新的國家戰略，增強開放聯動效應，將在長江、黃河這兩河流域進一步科學布局。

第三，繼續優化營商環境。今後中國將繼續針對制約經濟發展的突出矛盾，在關鍵環節和重要領域加快改革步伐，以國家治理體系和治理能力現代化為高水平開放、高質量發展提供制度保障。將不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、訊息報告等制度。將營造尊重知識價值的環境，完善知識產權保護法律體系，大力強化相關執法，增強知識產權民事和刑事司法保護力度。

第四，繼續深化多雙邊合作。中國支持對世界貿易組織進行必要改革，讓世界貿易組織在擴大開放、促進發展方面發揮更大作用，增強多邊貿易體制的權威性和有效性。他又指，很高興得知昨天「區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)」15個成員國已經整體上結束談判，希望協定能夠早日簽署生效。

第五，繼續推進共建「一帶一路」。目前，中國已經同137個國家和30個國際組織簽署197份共建「一帶一路」合作文件。中國將秉持共商共建共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，推動共建「一帶一路」高質量發展。

習近平相信，中國經濟發展前景一定會更加光明，也必然更加光明。從歷史的長鏡頭來看，中國發展是屬於全人類進步的偉大事業。中國將張開雙臂，為各國提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇，實現共同發展。