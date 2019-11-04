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今日 17:34 中國財經

法貿行:中國從美進口中間產品依賴程度降

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)表示，美國限制高技術的中間產品出口，導致在全球價值鏈的參與度下降，這意味美國企業在全球價值鏈中可賺取的利潤減少，將會是美國總統特朗普需要面對的關鍵問題。

艾西亞指出，與此同時，中國對於從美國進口中間產品的依賴程度降低。

由於中國製造業佔全球市場份額已超越美國，在外圍競爭環境日趨嚴峻的情況下，令到美國改變其貿易政策。美國目前對華加徵關稅的貨品，主要針對的正是中間產品。

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