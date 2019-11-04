中國財經

A股午後持續造好，創業板漲近1%。

上證指數現報2980點，升22點或0.76%，最高見2983點，升24點或0.84%，成交1192.01億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9891點，升89點或0.91%，高見9908點，漲105點或1.08%，成交1778.57億元。

滬深300指數報3982點，升30點或0.77%；創業板指數報1702點，升15點或0.95%。

各板塊普遍上升，水泥股漲逾1%；金融、房地產、鋼鐵、有色金屬、化工、煤炭、石油、電力股靠穩；摩托車股則偏軟。