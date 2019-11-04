中國財經

台積電指出，美國並沒有要求公司停止向中國電訊商華為供貨。

台積電企業訊息處資深處長孫又文向外電表示，董事長劉德音在今年早些時候前赴美國，當時與美國商務部官員討論了華為問題，但美方並沒有要求公司停止向華為供貨。

英國《金融時報》早前引述多位美國和台灣政府官員報道，美國在過去一年已一再向台灣要求停止台積電向華為供應。台灣行政院發言人回應稱，美國未向台灣要求停止台積電向華為發貨。

台灣總統蔡英文發言人黃重諺稱，台灣的科技行業嚴格遵守國際規定，並會繼續與包括美國在內的主要國家合作。