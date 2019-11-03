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中信証券:外資將驅動月度級別反彈

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中信証券發表報告，認為10月政策預期和經濟預期陷入冰點，共同導致「月度級別反彈」節奏放緩，而11月市場進入預期見底後政策的空窗期和外圍風險的真空期，而持續加速的資本市場改革將不斷超市場預期。

企業盈利增速見底已經初現，明年一季度經濟底部預期明朗。11月外資作為最主要的增量流動性(預計約2200億元人民幣增量)，將驅動年內最後一波月度級別反彈，直至月底MSCI納入因數提升生效。

報告指，配置上延續9月底以來對低估值，且受益於經濟企穩品種的推薦，重點關注銀行、家電和汽車。

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