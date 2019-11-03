中國財經

據內地《2019年度中國科幻產業報告》顯示，上半年中國科幻產業總產值為315.64億元(人民幣‧下同)，按年大升1.4倍。

科幻電影市場上半年上映的影片產值已達172.3億元，國產科幻片佔68.6億元，而科幻遊戲產業上半年產值已突破110億元，周邊產品產值總和約為9.5億元，其中《三體》、《流浪地球》是周邊衍生最豐富創作來源。

報告認為，新技術研發與科幻產業結合趨勢將會出現，同時政府投入持續增加，基礎理論研究和教育發展，將是持續增長的核心。