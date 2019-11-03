中國財經

國資委主任郝鵬出席一個改革發展論壇時指出，要聚焦實體經濟，通過國有資本更多投向有關國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域，增強國有經濟的競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。

他續稱，要加強黨的領導和完善公司治理統一起來，完善中國特色現代企業制度；加快關鍵核心技術攻關，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。

郝鵬表示，面對經濟發展的不確定、不穩定因素增加，既要保持戰略定力，亦要未雨綢繆，強化憂患意識，建立預判預警機制，及時排查風險隱患，制訂完善的應對預案。