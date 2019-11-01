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儲局副主席滿意利率水平 對美國經濟樂觀



美國聯儲局副主席克拉里達稱，對經濟前景樂觀，樂見現時貨幣政策水平。分析認為，他的言論顯示局方再減息的門檻相當高。

劉鶴與美國官員通電話 中美達貿易共識將續磋商



中國商務部稱，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長努欽周五通電話，就核心貿易問題取得原則共識，並討論後續磋商。美國白宮稱雙方多方面有進展，顧問庫德洛說，總統特朗普對協議非常樂觀，商務部長羅斯稱可能本月中簽署。

新增職位強勁 標指納指新高 道指漲301點



美國非農就業數據遠勝預期，美股早段飆逾200點；中美貿談好消息進一步推高大市。按整數點計，三大指數齊以全日最高位收市，道指抽升301點或1.11%，標指及納指創收市新高，分別漲0.97%及1.13%。Caterpillar飆4.85%，波音揚1.55%；蘋果漲2.84%；摩通升2.31%，高盛攀高1.88%。埃克森美孚抽升3%。

不計特殊收益 阿里次季多賺四成



阿里巴巴第二季不計特殊收益賺327.5億元人民幣，按年增長40%。期內收入1190.17億元，按年升40%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10月非農新增職位12.8萬個，市場預期增8.5萬；10月失業率3.6%，符預期；平均時薪按月升0.2%，比預期低。Markit製造業PMI 10月報51.3，較預期略低；ISM製造業指數報48.3，遜預期。

￭ 美國國會眾議院議長佩洛西：針對特朗普的彈劾調查最快本月公眾聆訊。

￭ 庫德洛：沒有討論過趕聯儲局主席鮑威爾下台。

￭ WTO對6年前上訴案裁定，中國可對36億美元美國貨實施制裁。

￭ 抖音母企字節跳動兩年前完成收購美國音樂短片平台Musical.ly，華府據報展開國家安全審查。

￭ 美滙指數五連跌，尾段挫0.13%，報97.22；日圓回落0.16%，至108.2兌1美元。

￭ 紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1511.4美元。

￭ 紐約期油每桶收報56.2美元，彈3.7%；倫敦布蘭特期油升3.5%。

￭ AIG第三季轉賺6.48億美元，每股經調整盈利遠遜預測。

￭ Fitbit宣布獲Google母企Alphabet收購，公司估值約21億美元。

￭ 德國股市收升0.73%，英國上揚0.75%，法國進賬0.56%。

￭ 沙地阿拉伯王儲穆罕默德據報批准沙地阿美IPO計劃。

明翹匯賣375伙全數售罄



佳明集團(01271)青衣明翹匯周五首輪銷售，連招標共售388伙。市場消息指，價單發售的375伙沽清。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27268點，較昨日恒指收市高水167點。

￭ ADR港股比例指數報27160點，較港收市高60點。

￭ 福晟(00627)何文田晟林更新價單，變相減價13.75%。

￭ 復星醫藥(02196)持股74%的子公司Gland Pharma擬印度上市。復星旅遊(01992)以1100萬英鎊購Thomas Cook全球品牌。

￭ 海航旗下CWT(00521)以總代價8650萬美元售美國高爾夫球場公司。

￭ 海爾電器(01169)以現金總代價16.47億元，認購浩澤淨水(02014)15.99億股新股，佔擴大後股本約42.9%。

￭ 廣澤(00989)盈警，料中期淨虧損不低於6億元人民幣。

￭ 創聯教育金融(02371)同意悉數收購香港利高達信貸財務。

￭ 華地國際(01700)獲控股股東提私有化要約。