中國財經 國際財經

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中美就兩國領導人會面事宜保持密切接觸，但兩國領導人在澳門會面純屬臆測。

他續稱，中美貿易的本質是互利，應本着相互尊重的原則解決問題，重申目前雙方經貿磋商工作進展順利。

耿爽又稱，美國代表若來華參加第二屆中國國際進口博覽會，中方對此表示歡迎。進博會將於11月5日至10日在上海舉行。

路透引述消息人士稱，美方打算在美國國內與中國國家主席習近平會晤，認為阿拉斯加和夏威夷會是中國可以接受的潛在選擇；而中國則建議改在澳門進行兩國領導人會晤。