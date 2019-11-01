中國財經

財新中國10月製造業PMI創逾兩年半新高，刺激A股在11月首個交易日收升。上證指數收漲近1%，終止連續第3日走軟。兩市成交合計縮減至4349億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計微升3點或0.11%，連升兩周，累計升20點或0.68%。

上證指數今早低開4點，早段反覆走軟，一度低見2917點，跌11點或0.41%，其後內地公布財新PMI好過預期，大市隨即回升，午後升幅不斷擴大，全日收市報2958點，升29點或0.99%，最高見2959點，漲30點或1.05%，成交1756.31億元。

深成指亦低開高走，全日收市報9802點，漲167點或1.73%，最高見9814點，漲179點或1.86%；最低見9604點，跌31點或0.32%，成交2592.47億元。

滬深300指數報3952點，漲65點或1.69%；創業板指數報1687點，升15點或0.94%。

各板塊幾乎全線走升，家電股漲近5%；金融、水泥、有色金屬、化工股漲逾1%；房地產、電力、鋼鐵、石油、煤炭股亦靠穩；僅得農林牧漁股偏軟。

財新/Markit聯合公布，經季節性調整的10月中國製造業PMI升至51.7，為2017年2月以來的最高，較9月升0.3個百分點，連升4個月，並高於市場預期的51。