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財新10月製造業PMI升至逾兩年半高

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財新中國10月製造業採購經理指數(PMI)勝預期，並創逾兩年半高位。

財新/Markit聯合公布，經季節性調整的10月中國製造業PMI升至51.7，為2017年2月以來的最高，較9月升0.3個百分點，連升4個月，並高於市場預期的51。

這一走勢與國家統計局昨日公布的製造業PMI不一致，官方公布的10月製造業PMI降至49.3，較9月下降0.5個百分點，連續6個月處於收縮。

10月新訂單指數大幅上揚，創下2013年2月以來最高，外需明顯改善，新出口訂單指數顯著反彈至盛衰分界線以上，為2018年3月中美貿易衝突爆發以來最高。廠商普遍反映，市況有所轉強，海內外客戶需求均出現改善。

內外需大幅好轉，帶動廠商擴大生產，產出指數已連續4個月上升，為2017年以來最高。分類數據顯示，三大產品類別產量均有所增長，其中投資品類領先。

不過，生產增加並未帶動就業回升，10月就業指數在收縮區間內顯著回落，創逾一年來最低。許多廠商在僱員自願離職後並沒有填補空缺，同時也採取了成本控制的措施。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，10月中國經濟繼續以較快速度修復，倘若終端需求，尤其是基建和出口好轉得以持續，製造業將逐步具備企穩基礎。

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