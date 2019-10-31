中國財經

美元走弱，帶動人民幣呈強，在岸價(CNY)創兩個半月新高，收市升234點子，中段一度升穿7.03，高見7.0288。

總結10月，人民幣在岸價累漲1.47%，創9個月最大單月漲幅。

人民幣兌美元在岸價收報7.035，較上日下午4時30分收報7.0584，大升234點子或0.33%；較晚上11時30分最後成交價7.056，走強210點子。

離岸價(CNH)亦曾升破7.03，高見7.0296，截至香港時間下午6時01分，離岸價報7.0507，在岸價報7.0458。

官方今日開出的中間價報7.0533，較上日中間價7.0582，上調49點子，創兩個半月新高。

交易員指出，聯儲局如期減息且會後聲明不及市場預期鷹派，美元承壓人民幣順勢上行，不過逢低購滙仍不斷出手對沖止蝕盤。人民幣後續走向將視貿易戰進展，是否重回7元關口市場分歧較大。

另有交易員認為，智利取消APEC峰會部分增加談判變數，但相信只要雙方有誠意，談判地點不是問題；最新公布的官方製造業PMI創下年內次低，也表明中國經濟面臨下行壓力，加上談判越到後面分歧愈難彌合，中期中美談判不確定性仍高，都決定人民幣缺乏大漲基礎。

國家統計局公布，10月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回落至49.3，比上月下降0.5個百分點；非製造業商務活動指數回落至52.8，比上月回落0.9個百分點，均遜於市場預期。

另外，美國聯邦儲備局議息後宣布減息0.25厘，為今年7月以來連續第3次作出減息行動，符合市場預期，但局方或暗示減息步伐將會暫停。